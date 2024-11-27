National Interest: Россия «показала зубы», запустив ракету «Орешник»

Россия подтвердила свою мощь и решимость защищать свои границы, произведя запуск баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщил американский журнал The National Interest.

В статье особо выделяется, что испытание ракеты «Орешник» в неядерном варианте дало возможность Москве продемонстрировать свои возможности, не прибегая к увеличению напряженности в конфликте на Украине.

Россия подтвердила, что не строит иллюзий, подчеркивают авторы статьи. Она «показала зубы, избежав серьезных последствий», считают они.

Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали не отказываться от помощи Украине после демонстрации «Орешника».