National: Трамп уже в понедельник может объявить о прекращении огня в Газе

По информации, полученной от источников, в понедельник Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, может объявить о прекращении огня в секторе Газа. Это решение будет зависеть от результатов переговоров между представителями Израиля и ХАМАС. Об этом пишет издание The National.

В статье сообщается, что намерения Трампа связаны с проведением непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Дохе, которые состоятся 6 июля.

В случае достижения согласия по ключевым аспектам будущего соглашения между сторонами, президент США объявит о временном прекращении конфликта, поведали источники The National.

Также президент Соединенных Штатов Америки обратится к ХАМАС с требованием освободить всех захваченных людей, остановить военные действия и прекратить огонь.

Ранее сообщалось, что израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил новым ударом по йеменскому движению хуситов после того, как в сторону Израиля вновь были запущены ракеты с этой территории.