Израиль пригрозил новым ударом по Йемену

Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил новым ударом по йеменскому движению хуситов после того, как в сторону Израиля вновь были запущены ракеты с той территории. Об этом пишет РИА Новости во вторник.

По данным издания, Кац заявил о том, что судьба Йемена может стать похожа на судьбу Тегерана, и после того, как Израиль атаковал земли в Тегеране, ровно также могут быть атакованы земли Йемена.

Напомним, что с конца 2023 года хуситы запускают по Израилю сотник беспилотников и ракет, объясняя это тем, что таким образом выражают солидарность с народом в Газе. Если с большей частью атак справляется система ПРО Израиля, то некоторые попадания все же происходили.