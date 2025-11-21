НАТО готовится к войне с Россией: в Средиземном море стартовали учения Neptune Strike

Военные десяти стран НАТО начали в Средиземном море масштабные учения, главной задачей которых стала отработка действий в случае гипотетического конфликта с Россией. Об этом сообщает CBS.

Альянс НАТО приступил к активной фазе учений Neptune Strike, которые проходят в акватории Средиземного моря. Как сообщают западные источники, в рамках маневров корабли и авиация отрабатывают элементы дальних ударов по целям на восточном фланге блока, что напрямую указывает на антироссийскую направленность учений.

В маневрах участвуют вооруженные силы США, Великобритании, Турции и ряда других стран-членов альянса. Основной declared целью названа защита ключевых морских путей сообщения. При этом командующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич допустил, что альянс готовится к возможности одновременного противостояния с Россией и Китаем к 2027 году.

