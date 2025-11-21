Первый из лидеров ЕС: Мерц провел переговоры с Трампом о мирном урегулировании на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц первым среди лидеров Европейского союза провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой разговора стал американский план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Bild.

Канцлер Германии Фридрих Мерц стал первым лидером Евросоюза, кто провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом о мирном плане США по Украине. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус охарактеризовал диалог как доверительный и обстоятельный.

В ходе разговора стороны согласовали дальнейшие шаги на уровне советников по реализации американской мирной инициативы. Мерц взял на себя обязательство проинформировать европейских партнеров о деталях переговоров.

Ранее сообщалось о том, что Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому поддержку ЕС.