Североатлантический альянс собирается расширятся и дальше. Об этом в четверг, 4 апреля, пишет издание Newsweek, ссылаясь на данные от эксперта Алана Мендоса.

По данным издания, НАТО собирается включить в зону своей ответственности Гавайские острова, которые раньше не входили в географию альянса. Такой вывод Мендос сделал, проанализировав расширение НАТО на демократические страны, которые с Северной Атлантикой никак не граничат, и поэтому смысл включения Гавайев становится все более очевидным.

Этот шаг могут назвать «западной солидарностью», особенно сейчас, в такое время, когда в этой солидарности появляется все больше потребности.