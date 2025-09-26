НАТО обсуждает масштабные закупки оружия для Украины: Польша подтвердила новые планы альянса

Страны НАТО ведут переговоры о масштабной закупке американского вооружения для последующей передачи Украине. О новых планах альянса сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом пишет РИА Новости.

По словам польского лидера, он обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем НАТО. Предлагаемая схема предполагает, что европейские союзники закупят оружие в США, чтобы затем направить его Украине. Туск напомнил, что американская сторона ранее уже выражала готовность к таким поставкам. Этот подход может стать новым этапом в военной поддержке Киева, позволяя обойти внутренние политические ограничения в некоторых странах альянса.

Россия последовательно критикует любые поставки вооружений Украине, расценивая их как прямое вовлечение НАТО в конфликт. Российский МИД неоднократно предупреждал, что такие грузы становятся законными военными целями. В Кремле подчеркивают, что западная помощь лишь продлевает боевые действия и отдаляет перспективу переговоров, создавая дополнительные риски эскалации.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский тайно просил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk.