НАТО отказалось от совместного заявления о военной поддержке Украины

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, лидеры стран Альянса приняли решение не принимать совместное заявление о военной поддержке Украины. Об этом стало известно агентству «Франс Пресс».

Отмечается, что главной причиной такого решения стала позиция некоторых стран, в первую очередь — США, которые, по данным источников, перестали активно оказывать помощь Украине.

Аналитики отмечают, что отсутствие единого заявления со стороны участников Блока может усложнить дальнейшие планы по поддержке Киева и замедлить процесс оказания военной помощи.

Россия не раз выражала свое отношение к поставкам оружия Украине. Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров отмечал, что передача вооружений мешает поиску путей урегулирования конфликта.

По его словам, грузы с оружием будут являться законной целью для ВС РФ, а накачивание Украины оружием негативно скажется на переговорах по миру.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО в Балтике свидетельствуют о подготовке к конфликту с РФ.