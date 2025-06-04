В МИД РФ назвали цель учений НАТО в Балтийском море

Учения НАТО Baltops 2025, проходящие в Балтийском море, являются не обычной демонстрацией силы, а масштабной подготовкой к возможному военному столкновению с Россией. Таким мнением в интервью ТАСС поделился заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, эти учения, начавшиеся 3 июня и проходящие ежегодно с 1972 года, нацелены на достижение превосходства на земле, на воде и в воздухе.

«Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником. То есть это Россия», — сказал Грушко.

Ранее в пресс-службе Балтийского флота ВМФ РФ сообщили, что силы Северного, Московского и Ленинградского военных округов сосредоточены в Балтийском море и проводят собственные учения по обороне пунктов базирования.

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщало, что атаки дронов ВСУ на российские аэродромы вынудили НАТО начать меняться.