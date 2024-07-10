США готовят размещение передовых вооружений в Германии

Согласно заявлению представителей Пентагона, Соединенные Штаты планируют начать развертывание новых дальнобойных ударных систем на территории Германии в 2026 году.

Этот шаг направлен на значительное усиление военного присутствия США в Европе.

В число размещаемых вооружений войдут ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk, а также передовое гиперзвуковое оружие. Особенно подчеркивается тот факт, что новые системы будут обладать существенно большим радиусом действия по сравнению с уже имеющимися в Европе американскими вооружениями.

Процесс размещения будет проходить поэтапно. На начальном этапе планируются эпизодические развертывания, которые впоследствии перейдут в постоянное базирование данных систем на немецкой земле.

Эксперты отмечают, что такое решение может существенно изменить стратегический баланс в регионе. Размещение гиперзвукового оружия особенно примечательно, учитывая его способность преодолевать современные системы противоракетной обороны.

Ожидается, что этот шаг может вызвать возможную эскалацию напряженности в отношениях с Россией.

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