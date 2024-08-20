Украина срочно запросила у НАТО пожарную и санитарную технику

Украина запросила через Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы срочно предоставить ей инженерную, пожарную и санитарную технику, следует из сообщения центра.

Киев затребовал у стран НАТО 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 т, 25 бронированных санитарных машин и 27 пожарных машин.

Поясняется, что техника необходима для «спасения людей и разбора завалов» после «российских ударов». Центр просит срочно собрать требуемую Украиной технику.

Ранее правительство Украины постановило ставить на воинский учет призывников молодежь от 17 до 25 лет.