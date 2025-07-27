НАТО следит за Россией у Калининграда

Военная активность РФ в районе Калининграда является предметом пристального внимания со стороны НАТО.

Североатлантический альянс использует для этого специализированные комплексы AWACS, сообщает издание Business Insider (BI).

Эта система позволяет отслеживать объекты в воздухе, на земле и воде, а также наводить на них средства поражения или перехвата.

AWACS включает в себя самолет, мощный радиолокатор, средства связи и вспомогательную аппаратуру.

Как сообщает Business Insider, самолет Boeing E-3 восемь часов проводил наблюдение в районе Калининграда и Балтийского моря.

Ранее сообщалось о том, что страны НАТО нападут на Россию к 2030 году.