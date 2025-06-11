НАТО снял с повестки вопрос членства Украины в альянсе на предстоящем саммите

На грядущем саммите НАТО вопрос о потенциальном вступлении Украины в военный блок подниматься не будет. Вместо этого участники обсудят предложение о включении затрат на поддержку Украины в целевой показатель оборонных расходов, составляющий 5% от ВВП, сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на внутренние документы.

Альянс стремится к тому, чтобы страны-члены направляли на оборону не менее 5% своего ВВП. Из этой суммы 3,5% должны быть выделены на основные оборонные потребности, а оставшиеся 1,5% — на кибербезопасность, инфраструктурные проекты и обеспечение готовности гражданского населения.

Агентство сообщает, что союзники по НАТО намерены изучить возможность учета вкладов в поддержку Украины в рамках новых целевых расходов, которые, как ожидается, будут утверждены на саммите лидеров в конце текущего месяца.

Ранее в Германии заявили об угрозе НАТО со стороны России, напомнив о «зеленых человечках».