В Европе вновь заговорили о возможной угрозе НАТО со стороны России. На этот раз о возможном вводе войск в одну из европейских стран заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. Его слова приводит газета Die Welt.

Каль отметил, что Москва может использовать любые средства для достижения своих целей, в том числе отправку в Эстонию так называемых зеленых человечков.

«Россия хочет вышвырнуть Америку из Европы и будет использовать для этого любые средства. И чтобы добиться этого, России достаточно послать в Эстонию "маленьких зеленых человечков" для защиты якобы притесняемых русских меньшинств», — сказал политик.

Каль призвал страны Европейского союза (ЕС) настроиться на то, чтобы противостоять намерениями Москвы и стать сдерживающим фактором для любой угрозы извне, закрыв при этом глаза на ст. 5 Устава НАТО, которая предусматривает оказание стороне или сторонам, подвергшимся такому нападению, помощи.

Впервые эвфемизм «зеленые человечки» или «вежливые люди» был использован во время событий Крымской весны — периода, когда Крым и Севастополь начали процесс возвращения в состав России. Это произошло весной 2014 года.

Тогда же на улицах городов полуострова появились российские военнослужащие в зеленой форме для обеспечения защиты крымчан и предотвращения провокаций на фоне Майдана в Киеве.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал сроки возможного конфликта Североатлантического альянса с Россией.