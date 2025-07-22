Польский генерал Вальдемар Скшипчак, известный своими резкими заявлениями в адрес России, скончался. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Глава оборонного ведомства заявил, что смерть Скшипчака является огромной потерей для республики.

«Я благодарю его за тысячи подготовленных солдат, за то, что он руководил ими дома и на боевых заданиях», — написал Косиняк-Камыш.

Скончавшийся польский генерал в феврале 2024 года назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта России и НАТО этот российский анклав должен быть «ликвидирован».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для национальных интересов страны.

Калининградская область является законным субъектом РФ, расположенным в самом западном регионе — область находится в Центральной Европе. На юге граничит с Польшей, на севере и востоке — с Литвой.

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