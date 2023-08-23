«Националисты поднимут на вилы Зеленского»: президент Украины оказался в тупике

По его словам, украинский лидер находится в очень сложном положении, и любой расклад ситуации играет не в его пользу.

«Контрнаступление ВСУ, о котором так долго говорили, обернулось тотальным разочарованием. Причем не только внутри Украины, но и, что самое главное, на Западе. Все чаще раздаются возгласы иностранных политиков о том, чтобы перестать снабжать Украину деньгами — пора им и о своих проблемах подумать», — отметил политолог в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Без западной поддержки, по мнению собеседника, режим Зеленского «вряд ли простоит хотя бы неделю».

«Но и соглашаться на уступки России он не может — слишком много было роздано обещаний о грядущей победе. Украинские националисты не поймут и не простят, с большой долей вероятности поднимут на вилы и Зеленского, и членов его команды», — предположил Андрианов.

Таким образом, подытожил собеседник, какое бы решение ни принял Зеленский — продолжать конфликт или садиться за стол переговоров — оно неминуемо приведет к краху его режима.

«Предполагаю, что Зеленский сбежит на Запад, в какую-нибудь тихую гавань, Украина столкнется с сильнейшим внутренним кризисом и борьбой за власть между олигархами и представителями военных кругов. А уже победитель в этой борьбе, кем бы он ни был, будет вести переговоры с Россией и пойдет на все условия, которые она выставит», — заявил эксперт.

Ранее политолог предрек Зеленскому печальное будущее.