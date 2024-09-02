Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило РИА Новости. По словам Захаровой, то, что происходит в Германии сейчас, нужно измерять не одними политическими решениями или раундом выборов, достаточно увидеть, в каком кризисном состоянии сейчас находится страна, утратившая за последние годы суверенитет.

Напомним, что еще в воскресенье в стране проходили выборы в земельные парламенты Тюрингии (где победителем стала правая партия «Альтернатива для Германии», а второе место заняла партия «Христианско-демократический союз») и Саксонии (здесь победителем стала партия «Христианско-демократический союз», а правая «Альтернатива для Германии» стала лишь второй).

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные смогли отразить очередные атаки врага в Курской области.