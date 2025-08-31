Европолитик собиралась побывать на военном заводе в Сопоте, но сторонники болгарской партии «Возрождение» заблокировали въезд ее кортежу. Людей не остановило даже то, что власти скрывали время визита.

Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов в разговоре со СМИ заявил, что если Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией, то Урсула фон дер Ляйен должна приехать и открыто заявить об этом.

Более 80% жителей Болгарии не считают Россию своим врагом, однако они видят угрозу в политике Евросоюза и его лидерах, а также в провокационных действиях НАТО, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что расхрабрившиеся Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией, пока Лукашенко в Китае.