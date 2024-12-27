Научно-экспертный совет Совбеза появился в России по указанию Путина

Научно-экспертный совет (НЭС) Совбеза России появился по постановлению президента Владимира Путина. Указом, опубликованным на сайте правовой информации, перечислили состав президиума, включая и руководство.

Так, согласно документу, главой научного ведомства будет секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Всего в составе нового президиума НЭС — 14 человек. Это замгендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко, ректор МГИМО МИД РФ Анатолий Торкунов, первый замсекретаря СБ Рашид Нургалиев, заместитель научрука ВШЭ Андрей Кокошин и другие лица.

Научно-экспертный совет позволит находить решения в соответствующей сфере, разрабатывать научно-методологическое и экспертно-аналитическое обеспечение для СБ РФ. Однако все, следующее от НЭС, будет носить рекомендательный характер. Прежний научный совет при Совбезе был упразнен.

Отметим, что постановление Владимира Путина о создании НЭС вступил в силу со дня подписания, то есть, 27 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о поставках газа в Европу на фоне иска Украины.