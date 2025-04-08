«Наварро просто идиот»: Маск оскорбил советника Трампа по торговле

Основатель SpaceX и глава государственной DOGE Илон Маск жестко раскритиковал в соцсети Х советника президента США по торговле и производству Питера Наварро.

Наварро заявлял, что компания Tesla якобы закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за рубежом, из-за чего пошлины Трампа могут навредить США. Кроме того, он назвал Илона Маска не производителем, а сборщиком электромобилей.

Ответ не заставил себя ждать. Уже 8 апреля Маск разместил пост, где жестко прошелся по чиновнику после заявлений.

«Наварро просто идиот. То, что он говорит, — абсолютная неправда», — заявил Маск.

Также Илон Маск назвал Наварро «умственно отсталым», на чем закончил поток критики.

Bloomberg Billionaires Index отмечал, что состояние Маска впервые опустилось ниже $300 млрд с ноября 2024 года. Сейчас его оценивают в 297,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Маск напомнил о географической близости США и России