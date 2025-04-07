Маск напомнил о географической близости США и России

Россия и Соединенные Штаты находятся совсем рядом друг с другом, их разделяет один пролив. Об этом факте напомнил известный изобретатель Илон Маск. Он записал и выложил в соцсети Х видео, в котором изложил свою точку зрения.

Маск заявил, что далеко не все россияне и американцы помнят, насколько две страны близко находятся друг от друга. Расстояние между государствами, по его словам, в одном месте составляет всего 2,4 мили, или чуть менее четырех километров. Именно столько насчитывается между островами Крузенштерна и Ратманова.

«Страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова», — указал он.

Миллиардер добавил, что иногда пролив в этом месте замерзает, и тогда от одного острова до другого можно добраться пешком по льду.

Пользователи социальной сети живо отреагировали на пост. В комментариях они стали говорить, что РФ и США более близки между собой, чем другие страны Европы. Им стоит налаживать добрососедские отношения и дружить на государственном уровне.

Ранее Маск назвал продолжателей конфликта на Украине лицемерами и лжецами. Он высказал мнение, что военные действия необходимо прекращать, Машину смерти, запущенную разжигателями войны и военными спекулянтами, следует остановить, так считает бизнесмен.