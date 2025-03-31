Президент Украины Владимир Зеленский готовится баллотироваться на второй срок. Но у него есть серьезный конкурент.

По мнению обозревателя Марка Нексона, им является бывший главком Вооруженных сил Украины, посол республики в Великобритании Валерий Залужный. Такое заявление он сделал в интервью французскому изданию Le Point.

Он также отметил, что на скорейших выборах главы государства настаивает Вашингтон.

По данным соцопросов, Залужный пользуется большей популярностью, чем Зеленский. Также Нексон процитировал украинского военного, который сказал, что для него бывший главком ВСУ как отец.

«Если он пойдет на выборы, 90% солдат проголосуют за него», — привел его слова обозреватель.

Ранее сообщалось о том, что Медведев назвал Зеленского и Саакашвили «больными русофобией гермафродитами».