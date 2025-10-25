Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный политолог, в интервью NEWS.ru высказал предположение, что СВО не завершится до 15 января 2026 года. Это заявление было сделано в ответ на слова главного раввина Днепра Шмуэля Каминецкого, который считает, что украинский конфликт будет разрешён до этой же даты.

По словам Перенджиева, к указанной дате Вооружённые Силы Российской Федерации запросто могут установить контроль над значительной частью Днепропетровской области, расположенной рядом с Донбассом.

Что до заявления раввина, то, как подчеркнул политолог, это желание, а не прогноз. И к словам Каминецкого не стоит относиться серьезно, подчеркнул собеседник журналистов.

«Январь близко, вряд ли конфликт закончится к 15 января. Вероятно, мы можем нанести серьезное поражение ВСУ, но за ВСУ стоит коллективный Запад. Нам придется идти дальше. Может, частично, Днепропетровская область будет частично освобождена, а раввин благословит освобождение Днепропетровской области Россией. А мы будем приветствовать его заявление по поводу этого», — отметил Перенджиев.

