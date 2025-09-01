Российская армия имеет все возможности для полного освобождения территории Донецкой Народной Республики до конца текущего года. Такую оценку ситуации дал военный эксперт Василий Дандыкин, отметив, что установление контроля над всей территорией юга ДНР создает стратегические предпосылки для дальнейшего наступления. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, успешное завершение этой операции открывает значительные перспективы для продвижения в соседних регионах — Днепропетровской и Запорожской областях. По словам эксперта, активные действия уже ведутся в днепропетровском направлении, что соответствует общему замыслу осенней кампании. Ожидается, что ключевые сражения развернутся в районе Покровска (Красноармейска) и Константиновки, а также возле Купянска в Харьковской области.

Эксперт подчеркнул, что освобождение южных районов ДНР оказывает существенное влияние на всю оперативную обстановку. Это создает условия для перехвата стратегической инициативы и развития успеха на смежных направлениях. Военное командование, безусловно, имеет детальные планы на этот счет, хотя их содержание не подлежит публичному обсуждению.

По его мнению, в итоге достижение полного контроля над территорией Донецкой Народной Республики станет важным этапом в специальной военной операции. Это не только выполнит поставленные задачи по защите населения Донбасса, но и создаст прочный фундамент для дальнейших действий по обеспечению безопасности России и денацификации Украины.

