Назван виновник в развязывании конфликта на Украине

Виновником в развязывании конфликта на Украине являются США, а не Россия и Китай, заявил на YouTube-канале "Deep Dive" профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью аналитику Дэниэлу Дэвису.

Эту войну, отметил он, начали американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО.

"Американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО, начали эту войну. Он (сенатор-республиканец Линдси Грэм*. — Прим. ред.), как и его соотечественники, поддержавшие войну, несут ответственность за ее продолжение <...> ", — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что сенаторы США поддержали новые санкции против России.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.