Названа дата выборов депутатов Госдумы

Очередные выборы депутатов Государственной Думы будут проходить 20 сентября 2026 года. Такое заявление сделал Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России. Его слова привело РИА Новости.

Булаева спросили, на какую дату в следующем году назначены выборы в Госдуму.

«Двадцатого сентября, по закону, третье воскресенье сентября», — указал он журналистам в ответ.

Ранее сообщалось, что в Румынии официально завершились выборы президента страны. Победителем стал действующий мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал более 6,1 млн голосов, что составляет 53,60% голосов избирателей. Дан опередил своего главного соперника — главу оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона, который получил более 5,3 млн голосов.