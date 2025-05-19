В Румынии завершились президентские выборы

В Румынии официально завершились выборы президента страны. Победителем стал действующий мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал более 6,1 млн голосов, что составляет 53,60% голосов избирателей. Такие данные приводятся на сайте Prezenta.roaep.ro.

Дан опередил своего главного соперника — главу оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона, который получил более 5,3 млн голосов (46,40%). Сам Симион в своих соцсетях выложил видео, на котором признал поражение.

Изначально проведение выборов в Румынии планировалось на ноябрь и декабрь 2024 года, однако Конституционный суд страны отменил результаты первого тура, согласно которым победу одержал Кэлин Джорджеску. Власти Румынии считают его пророссийским кандидатом.

Первый тур нового голосования прошел 4 мая. Его результаты вывели Дана и Симиона вперед.

Во время президентских выборов в Румынии не обошлось без инцидентов. На одном из избирательных участков в пригороде Бухареста полицейские прервали выступление Симиона и его соратника Джорджеску.

Симион также заявлял о наличии других нарушений во время голосования, в том числе о нехватке бюллетеней и подозрениях о вмешательстве молдавских властей в мобилизацию голосов диаспоры.

Помимо этого, основатель мессенджера Telegram Павла Дурова заявил, что правительство одной из западноевропейских стран, название которой он не уточнил, предложив подписчикам догадаться о нем самим, обратилось к нему с просьбой заблокировать некоторые румынские информационные каналы во время выборов.