Отказ Европы от дипломатических усилий и теперь должна будет платить за проигранный украинский конфликт, а США тем временем удалось обеспечить себе доступ к сырьевым ресурсам Украины.

Об этом на своей странице в соцсети написала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«Большой ошибкой Европы является то, что она сама активно не проявила дипломатических усилий и теперь ей придется платить по счетам за проигранную опосредованную войну", - написала она.

Ранее сообщалось о том, Эрдоган выразил солидарность Трампу в вопросе урегулирования конфликта на Украине.