Украина ни каком аспекте не готова стать членом ЕС, куда ее пытается в ускоренном порядке "втащить" Брюссель, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто патриотическом форуме "Бойцовский клуб».

Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Орбана.

Глава венгерского МИД уточнил, что находится на своем посту уже почти 11 лет, и все это время расширение ЕС в Брюсселе называли "процессом, основанным на заслугах".

"Есть хоть один здравомыслящий человек, который думает, что Украина сегодня находится в лучшем положении, чем наши друзья с Западных Балкан, которые ждут членства уже 15 лет", - задается он вопросом.

Сийярто также напомнил, что Украина - самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны.

Ранее на Западе сообщили о панике на Украине после высказываний Трампа.