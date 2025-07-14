Названа страна, из-за которой ЕС не может согласовать новые санкции против России

Европейский союз (ЕС) столкнулся с новой проблемой при согласовании 18-го пакета антироссийских санкций — на этот раз инициативу заблокировала Мальта, пишет Politico.

Островное государство категорически против предложения Европейской комиссии (ЕК) установить предельные цены на российский экспорт энергоносителей в размере 15% от рыночной стоимости. Отмечается, что это решение может сорвать принятие всего пакета, который уже несколько недель находится в стадии обсуждения.

Камнем преткновения стало предложение ограничить доходы России от продажи энергоресурсов. Еврокомиссия настаивает на фиксации цен на уровне 15% от рыночных, но Мальта считает эту меру слишком жесткой. Точные причины позиции страны пока не раскрываются, но эксперты предполагают, что дело может быть в ее собственных экономических интересах или опасениях за стабильность энергорынка.

Интересно, что еще недавно главным «тормозом» санкций против РФ была Словакия. Премьер-министр страны Роберт Фицо неоднократно заявлял, что санкции против России не работают. Однако теперь Братислава готова поддержать новый пакет ограничений в отношении Москвы — но только при условии смягчения последствий запрета на поставки российского газа. Окончательное решение Словакия должна принять 15 июля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия планирует ввести гибкий потолок цен на российскую нефть.