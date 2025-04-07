Названа страна, препятствующая урегулированию конфликта на Украине
Лондон из последних сил препятствует урегулированию украинского конфликта
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Власти Великобритании «своими бездоказательными наветами» делают все, чтобы не допустить мирного урегулирования конфликта на Украине.
Также британцы мешают нормализации отношений РФ и США и всячески пытаются оправдать рост военных расходов, несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране. Об этом со ссылкой на комментарии российского посольства сообщает РИА Новости.
Дипломаты подчеркнули, что Россия никогда не угрожала безопасности Великобритании и ее гражданам.
Единственная угроза британцам, отметили в посольстве РФ, это «исключительно последовательная линия британского истеблишмента по нагнетанию конфронтации с Россией и созданию очагов напряженности на наших границах».
Ранее сообщалось о том, что Захарова высмеяла новые британские правила контроля «российского влияния».