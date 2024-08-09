Названа тема совещания Путина и Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности РФ. На нем обсуждались темы, касающиеся борьбы с терроризмом. Об этом стало известно в пятницу, 9 августа.

«Сегодня на повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совбеза очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом», — передает слова президента РИА Новости.

Глава Российской Федерации традиционно проводит такие конференции по пятницам, эта неделя не стала исключением.

Ранее сообщалось о том, что Правительство России выделит 1,8 миллиарда рублей для жителей Курской области, лишившихся жилья. Соответствующий указ подписал Михаил Мишустин. В рамках документа Владимир Путин пообещал выплатить всем жителям региона, которым пришлось покинуть свои дома, по 10 тысяч рублей.