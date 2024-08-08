Правительство выделило 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,8 млрд рублей на поддержку жителей Курской области, потерявших жилье.

Об этом глава кабмина сообщил на заседании правительства.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что помощь курянам поступает со всей страны.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все жители Курской области, вынужденно покинувшие свои дома, получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.

6 августа ВСУ начали атаку на приграничные районы Курской области. По данным Минобороны РФ, украинская армия за два дня потеряла 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.