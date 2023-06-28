Названо имя возможного преемника Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак является наиболее вероятной кандидатурой на роль преемника Владимира Зеленского. Об этом рассказал политолог Виктор Щедрин.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак является наиболее вероятной кандидатурой на роль преемника Владимира Зеленского. Об этом рассказал политолог Виктор Щедрин.

«Украинские выборы в текущих условиях не могут гарантировать стабильность системы. Как показывает практика, любому, кто не поддерживает идеи партии, там противодействуют», — считает эксперт.

Сначала, по его словам, это были любые реальные и мнимые пророссийские силы. Потом таковым стал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. — Прим. ред.). Именно он сегодня занимается не только пропагандой, но и имеет определенную популярность, демонстративно использует русский язык, уточнил политолог.

«Однако для Запада наиболее интересной кандидатурой является глава Офиса президента Андрей Ермак. Именно он ведет основные переговоры с Западом, совместно с Макфолом составляет санкционные списки», — рассказал Щедрин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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