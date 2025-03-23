Названо место для новых переговоров России и США

Российская и американская делегации могут встретиться в Эр-Рияде в элитном отеле The Ritz-Carlton. Это выяснили журналисты ТАСС.

По предварительной информации, представители России и США могут провести переговоры в The Ritz-Carlton. В гостинице не вводили спецограничений, хотя встреча должна состояться уже 24 марта. Также нет препятствий к перемещению по отелю, гости и сотрудники ходят свободно.

Представитель гостиницы рассказал, что делегации приедут в отель, но сама встреча пройдет в конфиденциальном закрытом режиме.

Напомним, в столице Саудовской Аравии поднимут вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря, а также возобновление по нему торговых перевозок. Это уже вторая встреча России и США: первая состоялась 18 февраля, положив начало восстановлению сотрудничества стран. Затронули и украинский кризис, согласившись предпринимать шаги по урегулированию.

Ранее стало известно, что США хотят устроить «непрямые переговоры» России и Украины в Саудовской Аравии.