Названо условие долгосрочного мира с Украиной

Заключение мира с Украиной возможно только после того, как ВСУ покинут территорию Херсонской области. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он напомнил, что Херсонщина с 2022 года является территорией России. Однако сейчас вся ее правобережная часть оккупирована украинскими боевиками.

Таким образом, долгосрочный мир возможен только в том случае, если Херсонская область будет полностью освобождена, заключил Сальдо.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью телеканалу РБК заявил, что встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского требует длительной организации и подготовки.