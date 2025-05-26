Названы сроки вероятного выхода Вашингтона из переговоров по Украине

По словам американиста Малека Дудакова, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по украинскому кризису в конце этого года. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что это допустимо в случае, если Москве и Киеву не удастся ни о чем договориться.

По мнению политолога, без разрешения украинского кризиса Трампу будет гораздо сложнее закрыть вопросы ближневосточного региона и вести противостояние с КНР. В целом американскому лидеру нужно освободить руки.

Ранее сообщалось, что Трампа заподозрили в выходе из переговоров по Украине.