Названы сроки вероятного выхода Вашингтона из переговоров по Украине
Политолог Дудаков: США могут выйти из переговоров по Киеву в конце года
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По словам американиста Малека Дудакова, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по украинскому кризису в конце этого года. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что это допустимо в случае, если Москве и Киеву не удастся ни о чем договориться.
По мнению политолога, без разрешения украинского кризиса Трампу будет гораздо сложнее закрыть вопросы ближневосточного региона и вести противостояние с КНР. В целом американскому лидеру нужно освободить руки.
Ранее сообщалось, что Трампа заподозрили в выходе из переговоров по Украине.