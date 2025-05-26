Трампа заподозрили в выходе из переговоров по Украине
Профессор Сиракуса: Трамп умыл руки в отношении Украины
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Очередной выпад президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского сигнализирует о том, что он выходит из переговоров по Украине.
Такое мнение в эфире Sky News Australia высказал профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса.
Зеленский понимает, что он больше не может обратиться за помощью к США, поэтому, скорее всего, Трамп уже умыл руки в отношении Украины, пояснил эксперт.
По его словам, Трампу уже «просто все равно» и он хочет изменить «повестку дня».
У Украины, считает Сиракуса, нет выхода.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский только создает проблемы Украине.