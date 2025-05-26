Трампа заподозрили в выходе из переговоров по Украине

Очередной выпад президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского сигнализирует о том, что он выходит из переговоров по Украине.

Такое мнение в эфире Sky News Australia высказал профессор факультета глобальных перспектив Университета Кертина в Австралии Джо Сиракуса.

Зеленский понимает, что он больше не может обратиться за помощью к США, поэтому, скорее всего, Трамп уже умыл руки в отношении Украины, пояснил эксперт.

По его словам, Трампу уже «просто все равно» и он хочет изменить «повестку дня».

У Украины, считает Сиракуса, нет выхода.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский только создает проблемы Украине.