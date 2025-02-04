Политика Киева создает напряженность между Украиной и соседними государствами, пишет издание infoBRICS.

Отмечается, что причиной возникших конфликтов эксперты называют радикальный национализм Украины, а также ее языковую политику, которая вызывает недовольство этнических меньшинств.

Так, например, продолжает нарастать напряженность между Украиной и Румынией. В стране зафиксированы случаи поджогов румынских церквей и нападений на священнослужителей.

Как ранее заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, поляки и венгры не исключают возможность заявить о претензиях на части украинской территории.

К так называемым «территориальным спорам» добавляется и неблагоприятная ситуация в отношениях Украины с Венгрией. В начале января Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило о готовности заменить Венгрию в НАТО и Европейском Союзе (ЕС), что вызвало резкую реакцию Будапешта.

Кроме того, Венецианская комиссия ранее выразила беспокойство по поводу отношения Киева к этническим меньшинствами, особенно к венгерскому населению в Закарпатье.

Как отмечает автор материала, конфликты усугубляются обсуждениями нового украинского закона об образовании, который ограничивает возможность обучения на языках национальных меньшинств. Эксперты уверены, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности и потенциальным территориальным спорам.

Ранее генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что венгерская армия шла маршем к украинской границе 24 февраля 2022 года.