Генерал СБУ Ягун: Венгерская армия шла маршем к украинской границе 24 февраля 2022 года

Виктор Ягун, генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке, поделился информацией о том, что 24 февраля 2022 года армия Венгрии начала движение в направлении украинской границы. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала «Военкоры Русской весны».

По информации, предоставленной Ягуном, существуют данные, полученные от некоторых высокопоставленных военных ВСУ, о том, что единственной армией, которая не начала мобилизацию в первые дни специальной военной операции России, а вместо этого в спешном порядке двигалась к границам Украины, была — венгерская.

«Не исключаю, что [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан мог подписать меморандум на предмет возможности оккупации части Украины после того, как [президент России Владимир] Путин взял бы, например, Киев», — заключил Ягун.

Ягун выразил сомнение в достоверности информации, предоставленной Венгрией, о ее стремлении урегулировать ситуацию с возможными украинскими беженцами на границе.

Ранее сообщалось, что Венгрия надавит на Киев, если он будет оттягивать решение по газу.