Возможность обсуждения территориального обмена между Россией и Украиной в рамках дипломатического процесса обозначил политолог Алексей Фененко, доцент МГУ. По его словам, Москва теоретически готова рассматривать возврат Киеву части подконтрольных ей районов в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

Он уточнил, что при этом взамен Россия добивалась бы передачи под свой контроль ключевых городов ДНР – Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.

Тем не менее эксперт раскрывает скрытую подоплеку таких предложений. Фененко видит в этом «хитрый американский план». Суть его, по мнению политолога, заключается в том, чтобы спровоцировать обмен, при котором Россия сохранит за собой Запорожье и Херсон. Киев, как отмечается, категорически отказывается обсуждать их передачу России, что и блокирует возможность мирного урегулирования на предложенных условиях.

Это ведет к серьезным последствиям для российской позиции. Принятие такой схемы, по мнению Фененко, поставило бы под сомнение легитимность референдумов сентября 2022 года о присоединении к России упомянутых областей. Фактический отказ от претензий на Запорожье и Херсон в рамках обмена означал бы признание Москвой лишь частичных результатов этих волеизъявлений. Такой исход был бы неприемлем для России, так как трактовался бы как ее стратегическое поражение.

Он подчеркнул, что итогом сложившейся ситуации является невозможность подписания каких-либо окончательных договоренностей на данном этапе. Украинская сторона не идет на требуемые территориальные уступки. Единственным бенефициаром тупика Фененко называет США, указывая на то, что Запад использует эту ситуацию для разработки новых планов по перевооружению Киева.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры и Зеленский хотят сорвать встречу Путина и Трампа.