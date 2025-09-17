Названы вероятные сроки президентских выборов на Украине

Выборы президента Украины, по мнению экспертов, могут состояться не ранее середины 2026 года. Как отметил в беседе с NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив, неформальная подготовка к избирательному процессу ведется с 2023 года, однако значительное ускорение он получил после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Это событие, а также последующие консультации с европейскими лидерами, активизировали политические процессы. По словам Павлива, проведение голосования в 2025 году представляется крайне маловероятным. Большинство его источников в украинском политическом поле сходятся во мнении, что ориентироваться стоит на середину 2026 года.

Эксперт не исключил, что под влиянием Вашингтона дата может быть скорректирована на более ранний срок, например, на весну того же года. Таким образом, внешнее давление остается ключевым фактором, способным повлиять на календарь электоральных событий, что в итоге определяет текущую дату как наиболее реалистичный, но не окончательный вариант.

Ранее Мирошник высказался о кандидатуре Залужного на пост президента Украины.