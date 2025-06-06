NBC: Илон Маск готов «идти до конца» и поддержать демократов

Анонимный источник, близкий к Илону Маску, сообщил NBC, что миллиардер намерен отстаивать свои интересы «до победного конца» и готов оказать поддержку демократической партии, если это потребуется.

Несмотря на обещание выделить $100 млн на политические цели, направив средства организациям, связанным с Дональдом Трампом, обещанные деньги так и не были перечислены и, по словам инсайдера, уже не будут выделены: «Их больше нет».

NBC сообщает, что республиканским законодателям стоит проявлять осторожность. В случае поддержки вызвавшего разногласия законопроекта, конкуренты республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс могут получить значительное финансовое подкрепление.

На фоне разногласий Маска с Трампом некоторые представители демократической партии выразили заинтересованность в налаживании отношений с бизнесменом. Ро Ханна, в частности, считает важным убедить Маска в общности его ценностей с принципами демократов.

В стане республиканцев растет опасение, что конфликт Илона Маска с президентом Трампом может обернуться появлением влиятельного противника.

Конгрессмены-республиканцы выражают беспокойство, что их позиции могут оказаться под угрозой, если Маск предпримет попытку повлиять на исход промежуточных выборов в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Маск поддержал идею импичмента Трампу и призвал заменить его Вэнсом.