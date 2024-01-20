Заметно более скромное поведение Владимира Зеленского, по сравнению с его обычной манерой пребывать за границей, откровенно обрадовало правительство Соединенных Штатов. Об этом один из высокопоставленных чиновников сообщил телеканалу NBC News.

Украинский президент во время участия во Всемирном экономическом форуме демонстрировал другую манеру поведения, не сравнимую с его обычными поступками за рубежом. Теперь он вел себя заметно скромнее.

«Обычно энергичный Зеленский предстал более смиренным и не делал публичных призывов о помощи. Эту перемену оценили в администрации Байдена», - сообщили журналисты.

Такое поведение выглядит разительным контрастом с тем, что демонстрировалось во время поездки в Соединенные Штаты. Тогда украинский лидер выглядел чересчур самоуверенным, и он позволил себе откровенное давление на Конгресс США, чтобы тот оказал дополнительную помощь Киеву.

Ранее Мария Захарова обвинила Зеленского в откровенном пиаре. Он участвует в различных международных мероприятиях исключительно ради того, чтобы привлечь внимание к своей персоне.