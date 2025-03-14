Более не угоден: Москва показала Келлогу на дверь из-за «слишком проукраинской позиции»

В связи с тем, что спецпредставитель президента США по Украине Келлог занял позицию, которая слишком сильно поддерживает Украину, его отстранили от участия в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в российских властных структурах. В Кремле посчитали, что Келлог занимает слишком проукраинскую позицию.

На двух важных встречах в Саудовской Аравии не присутствовал специальный представитель президента США. Речь идет как о встречах с представителями России, так и с представителями Украины.

«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек», — заявил источник в российском правительстве.

Сотрудник администрации Трампа подтвердил информацию о том, что Россия заблокировала кандидатуру Келлога, однако не предоставил сведений о том, когда об этом было сообщено в Белый дом.

В то же время стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести новые санкции в отношении российского нефтегазового и банковского секторов. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на свои источники.