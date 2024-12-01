NBC News: республиканцы США примут односторонний закон о мерах бюджета без согласования демократов

Члены Республиканской партии Штатов намерены в начале следующего года принять масштабный законопроект, позволяющий принимать некоторые меры, которые касаются бюджета, без одобрения со стороны демократов. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Уточняется, что республиканцами данный законопроект рассматривается как средство для реализации разнообразных приоритетов: например, снижения налогов и роста финансирования иммиграционного контроля.

Отмечается, что республиканцы намерены начать процесс еще до вступления вновь победившего президента Дональда Трампа в должность.

Ранее сообщалось, что в США оценили план спецпосланника Трампа по Украине.