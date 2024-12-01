NBC News: республиканцы США примут односторонний закон о мерах бюджета без согласования демократов
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Члены Республиканской партии Штатов намерены в начале следующего года принять масштабный законопроект, позволяющий принимать некоторые меры, которые касаются бюджета, без одобрения со стороны демократов. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Уточняется, что республиканцами данный законопроект рассматривается как средство для реализации разнообразных приоритетов: например, снижения налогов и роста финансирования иммиграционного контроля.
Отмечается, что республиканцы намерены начать процесс еще до вступления вновь победившего президента Дональда Трампа в должность.
Ранее сообщалось, что в США оценили план спецпосланника Трампа по Украине.