Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил своего прежнего советника по национальной безопасности Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и предложил предметный план для разрешения конфликта, сообщил корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш.

По мнению журналиста, этот подход будет «по душе» российскому президенту Владимиру Путину, но подорвет единство и поддержку Запада.

Конфликт, согласно предложению, будет заморожен с помощью прекращения огня, и будет создана демилитаризованная зона. В ответ Россия получит ограниченное ослабление санкций.

Келлог считает, что США не должны углубляться в еще один конфликт, так как их военные запасы уже истощены из-за помощи Украине, что делает страну уязвимой в потенциальном столкновении с Китаем.

Кроме того, вступление Украины в НАТО должно быть отложено на неопределенный срок в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с ясными стандартами и гарантиями безопасности.

Как отмечается в статье, Келлог скрупулезно изложил свои идеи по урегулированию еще в апреле в публикации для института America First.

Ранее Кит Келлог заявлял, что готов бороться за будущий мир с «позиции силы». Политик добавил, что выбор сделанный Дональдом Трампом был для него честью.