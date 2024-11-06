NBC News: Трамп побеждает Харрис в Джорджии — втором из семи колеблющихся штатов

Первые результаты голосования на президентских выборах в США поступили из одного из ключевых штатов — Джорджии (16 голосов). Как сообщило издание NBC News, после обработки 9% бюллетеней Трамп от республиканцев получает 60,8%, в то время как Харрис от демократов набирает 38,8%.

Кроме Джорджии, к колеблющимся штатам относятся Аризона, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин. Эти регионы характеризуются почти равным уровнем поддержки обоих партий, и победа в них может стать решающим фактором для кандидатов.

Первые данные голосования на президентских выборах в США поднимают настроение команде Трампа. В его предвыборном штабе раздаются громкие аплодисменты с каждым новым объявлением о предполагаемой победе в очередном штате.

Тем временем штаб Камалы Харрис становится все более напряженным с поступлением предварительных результатов. Появляется информация о «похоронном» настроении в штабе Харрис.

Ранее сообщалось, что республиканец Трамп вышел в лидеры во всех семи колеблющихся штатах.