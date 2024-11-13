ТАСС: Трамп предложил сенатора Марка Рубио на должность госсекретаря США

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп определился с кандидатурой главы американского внешнеполитического ведомства. Как информирует ТАСС со ссылкой на источники, миллиардер предложил эту должность своему коллеге по Республиканской партии сенатору Марку Рубио.

5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

«Трамп предложил сенатора Рубио на должность госсекретаря США, — сообщает ТАСС.

9 ноября американский телеканал CBS News передавал, что в состав будущей администрации Трампа могут войти персоны, работавшие ранее с Трампом во время его первого президентского срока. Назывались имена Майка Помпео, Никки Зейли, а также новые лица, среди которых глава хедж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент и экс-торгпред США Роберт Лайтхайзер.

Ранее мы писали, что разлетевшаяся по СМИ во второй половине дня среды, 13 ноября, информация, что избранный президент США Дональд Трамп якобы назначил пресс-секретарем Белого дома популярного американского репортера Такера Карлсона, оказалась фейком. Вымысел подтвердил его непосредственный автор, журналист Пол А. Шипула. О чем и написал в своем аккаунте в социальных сетях.