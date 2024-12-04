NBC: Трамп попросил закрыть дело о выплате актрисе по примеру решения о сыне Байдена

Победивший на выборах президент США Дональд Трамп обратился в суд Нью-Йорка с просьбой остановить разбирательство, связанное с выплатой порноактрисе. Он сослался на недавнее решение действующего президента Джо Байдена, который помиловал своего сына, как сообщил NBC News.

В документе, подготовленном адвокатами Трампа, отмечается, что «десятидневное помилование Хантера Байдена охватывает любые потенциальные правонарушения, независимо от того, были ли выдвинуты против него обвинения.

Президент Байден считает, что его сын стал жертвой «избирательного и несправедливого преследования», так как с ним «обращались по-другому». Защита Трампа полагает, что комментарии Байдена о политическом влиянии на уголовные дела также применимы к его делу.

Адвокаты утверждают, что «окружной прокурор Манхэттена участвовал в политическом спектакле, который президент Байден осудил».

Ранее сообщалось, что Трамп лично побывает на открытии восстановленного Собора Парижской Богоматери.